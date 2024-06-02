Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa Hilvan'da Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Seçimi Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YSK'nın kararıyla Hilvan ilçesinde yapılan seçimlerin yenilenmesi sonucunda oy verme işlemi başladı. İlçede 27 bin 686 seçmen oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği seçimi için oy verme işlemi başladı.

YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, Hilvan ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Bu kapsamda Hilvan'da oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

İlçede kayıtlı bulunan 27 bin 686 seçmen, kurulan 125 sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Güncel

Belediye Başkanlığı Şanlıurfa Hilvan Politika Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını bir türlü söndürülemiyor

Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını bir türlü söndürülemiyor

 ABD'de FETÖ'cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı

ABD'de FETÖ'cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title