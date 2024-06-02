Şanlıurfa Hilvan'da Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Seçimi Başladı
YSK'nın kararıyla Hilvan ilçesinde yapılan seçimlerin yenilenmesi sonucunda oy verme işlemi başladı. İlçede 27 bin 686 seçmen oy kullanacak.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği seçimi için oy verme işlemi başladı.
YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, Hilvan ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Bu kapsamda Hilvan'da oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.
İlçede kayıtlı bulunan 27 bin 686 seçmen, kurulan 125 sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirecek.