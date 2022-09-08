Şanlıurfa haberleri | Züleyha Gülüm, MHP Karaburun İlçe Başkanı'nı Tutuklatan Savcı ve Eşinin Şanlıurfa'ya Sürüldüğü İddiasını Meclis Gündemine Taşıdı

Şanlıurfa haberi... Bir davada olay çıkaran MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen'i tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk eden Karaburun Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz ve eşi olan Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Cansu Kurucu Yılmaz'ın gece yarısı kararnamesiyle Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine sürüldüğü iddiası Meclis gündemine taşındı. HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, konuyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Bir davada olay çıkaran MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen'i tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk eden Karaburun Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz ve eşi olan Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Cansu Kurucu Yılmaz'ın gece yarısı kararnamesiyle Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine sürüldüğü iddiası Meclis gündemine taşındı. HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, konuyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Züleyha Gülüm, MHP Karaburun İlçe Başkanı Erkan Özen'in tutuklanmasının ardından Karaburun Adliyesi'nde yaşanan gelişmelerle ilgili Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini bugün TBMM'ye sundu. Gülüm, önergesinde şunları kaydetti:

"Basında yer alan bilgilere göre; Karaburun Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Meryem K. ile Sinan K. arasında görülen boşanma davası sırasında olaylar çıkmıştır. Davalı kocanın gayrimenkul malvarlıklarını muvazaalı bir şekilde başka kişilerin üzerine geçirdiği iddiası tartışmalara neden olurken davalı Sinan K., Meryem K. ile çocukları Emre ve İdris K.'ya saldırmıştır. Sinan K.'ya destek için adliyeye gelen MHP İlçe Başkanı Erkan Özen ve beraberindekiler, mahkemede tanık olarak ifade veren Karaburun Belediyesi personeli Mehmet C.'ye saldırmıştır. Emre ve İdris K., çıkan kavgada Mehmet C.'nin yanında olduğu için MHP İlçe Başkanı ve yanındakiler tarafından darp edilmiştir. Karaburun Adliyesi'ne giderek yanındakilerle birlikte olay çıkartan, hakim ve savcıyı tehdit eden MHP İlçe Başkanı Erkan Özen tutuklanmıştır. Özen'nin avukatları vasıtasıyla tutuklamaya yaptığı itiraz talebinin kabul edilmemesi sonrası, Özen'i tutuklamaya sevk eden savcı Muhammet Miraç Yılmaz ve hakim Cansu Kurucu Yılmaz'ın İzmir'den Urfa'nın Siverek ilçesine sürgün edildiği belirtilmektedir."

Züleyha Gülüm, Bakan Bozdağ'a şu soruları yöneltti:

"Karaburun Cumhuriyet Savcısı Muhammet Miraç Yılmaz ve hakimi Cansu Kurucu Yılmaz'ın İzmir'den Urfa'ya sürgün edildiği doğru mudur? Yargı mensupları sürgün, görevden alınma, terfiden geri bırakılma ve hatta hukuk dışı tutuklama ve cezalar ile karşı karşıya iken yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı nasıl mümkün olacaktır? Bu koşullar altında halk yargıya nasıl güvenecektir? İktidar ve iktidara yakın olan suç faillerinin cezasızlık ile ödüllendirildiği, muhalif olanların ise ceza tehdidi ile susturulduğu araçsallaştırılmış yargı siyasetinizden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?"