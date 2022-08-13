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Şanlıurfa haberleri! TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da sünnet düğününe katıldı

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Şanlıurfa haberleri! TDP Genel Başkanı Sarıgül, Şanlıurfa'da sünnet düğününe katıldı

Şanlıurfa gündem haberi | Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa'da sünnet düğüne katıldı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa'da sünnet düğüne katıldı.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Sarıgül, partisinin Haliliye İlçe Başkanı Ömer Doğan'ın oğlu Selahattin Eyyüp Doğan'ın sünnet düğününe katıldı.

Büyükalan Mahallesindeki düğün öncesi vatandaşlarla sohbet eden Sarıgül, aileyi tebrik etti.

Mahalle sakinleriyle düğünde vatandaşlarla halay çeken Sarıgül, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, geleneklerin önemine işaret etti.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Mustafa Sarıgül Ömer Doğan Şanlıurfa Güncel Haberler

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