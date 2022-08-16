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Şanlıurfa haberleri... ŞANLIURFA - Vali Ayhan: "Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı"

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Gelen Şanlıurfa haberlerine göre Hastaneden görüntü Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın hastane ziyareti Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Hastaneden görüntü

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın hastane ziyareti

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın konuşması ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Hudut Karakolu Şanlıurfa Güncel Haberler

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