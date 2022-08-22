Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa'da yağmur etkili oldu Güncel Haberler Edinilen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ani bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ani bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde yağmur nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Rüzgarın da etkili olduğu ilçe merkezinde, caddelerde oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. Güvenlik güçleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Güncel Kaynak: AA / Müslüm Etgü Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

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