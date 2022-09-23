Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
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Şanlıurfa haberler... Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgi bulunan 1 şüpheli kent merkezinde gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel