Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 4 tutuklama Güncel Haberler Şanlıurfa bölgesinden gelen habere göre Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, kentte gözaltına alınan biri kadın 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakılırken, 1'i ise işlemlerin ardından sınır dışı edildi. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 4 tutuklama - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.