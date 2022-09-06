Şanlıurfa haberleri... Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü lehine paylaşım yaptıkları tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Eşber Ayaydın Şanlıurfa YPG PKK Güncel Haberler

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