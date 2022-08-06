Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 10 kişi yaralandı
Gelen Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.
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Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.
Eyyübiye ilçesinin kırsal Uğurlu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada M.D, K.D, H.A, H.D, E.D, M.A, B.A, H.A, A.A ve H.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Yasin Dikme - Güncel