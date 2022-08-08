Şanlıurfa haberi! ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Tamer Mert Ayhan'ın (21) kullandığı 31 YF 121 plakalı otomobil, Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 5. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada, sürücüyle otomobildeki Mehmet Çevik (22) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Cuma Sarı Şanlıurfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa haberi! ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.