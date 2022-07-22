Şanlıurfa haberleri... ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 6 YARALI Şanlıurfa haberler: ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Viranşehir karayolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. Eyüp Başak yönetimindeki 19 TL 141 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Viranşehir Siverek Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa haberleri... ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 6 YARALI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.