Şanlıurfa haberleri... ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 6 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Şanlıurfa haberler: ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Viranşehir karayolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. Eyüp Başak yönetimindeki 19 TL 141 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel