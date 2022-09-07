Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa'da 'Ortak akılla yarınlara çalıştayı' düzenlendi

Şanlıurfa Valiliğince "Ortak akılla yarınlara çalıştayı" gerçekleştirildi.

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen çalıştayda, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Halil Özcan, Mehmet Ali Cevheri ve Zemzem Gülender Açanal selamlama konuşması yaptı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan çalıştaydaki konuşmasında, Şanlıurfa'nın birçok alanda potansiyeli olan, büyümeye ve gelişmeye açık bir şehir olduğunu söyledi.

Şehrin potansiyelini harekete geçirebilme kapasitesini kullanarak, iş birliğiyle fikir üretmek ve birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Ayhan, şöyle konuştu:

"Böylece insanımız ve şehrimiz müreffeh yarınlara ulaşabilecektir. Şehrimizin öncelikli problemlerini belirlemek, farklı kesimlerden gelen görüşleri toparlamak, ihtiyaçları tespit etmek ve sürdürülebilir gelişmeye yönelik ortak bir vizyonda buluşabilmek adına böyle bir çalıştay düzenlemeye karar verdik. Şehrimizin geleceğine dair bir rota çizerken, oturduğumuz yerden kararlar almak istemedik. Bu şehirde birlikte yaşıyorsak, geleceğimiz adına da birlikte kararlar vermemiz gerekiyor. İş birliğimiz bu noktada çok kıymetli. İş birliği yapmak zor işleri kolaylaştırıyor, el birliğiyle güzel sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Daha büyük resmin bir bütün olarak görülmesine imkan tanıyor. Tüm toplumun el ele vermesi, geçmişte de günümüzde de her zaman güzel sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu anlayışa dayanarak, bizler de bugün burada el ele verip şehrimizi daha da geliştirip güzelleştirmek için neler yapabiliriz, bunları hep birlikte istişare edeceğiz. Şanlıurfa'nın her kesiminden insanın görüşlerine önem veriyoruz. El elden, akıl akıldan üstündür. İstişare etmek, bir konuya birden çok gözün aynı anda bakabilmesi ve birden fazla beynin aynı anda düşünebilmesidir. Bu iş birliği kültürünü koordineli şekilde sağlayabilen şehirler başarılı oluyorlar. Bizlerin öncelikle bu kültürü geliştirmesi lazım, bunu da İnşallah hep birlikte başaracağız."

Çalıştayın güzel sonuçlara vesile olacağını aktaran Ayhan, "Böyle güzel topraklarda, böylesine güzel insanlarla yürümekten onur duyuyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Şahsım ve şehrim adına, bu yolda emek harcayan herkese muvaffakiyetler diliyorum. Başarılarımız artarak devam etsin İnşallah." diye konuştu.

Çalıştaya, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve ilgililer katıldı.