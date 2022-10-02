Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı kadın öldü Güncel Haberler Şanlıurfa haberler... Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti. İ.B. idaresindeki 63 ABV 921 plakalı minibüs, merkez Karaköprü ilçesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Çenberli'ye (63) çarptı. Ağır yaralanan Çenberli, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çemberli'nin bir akrabasının taziyesinden evine dönmeye çalıştığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Rauf Maltaş Karaköprü Şanlıurfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı kadın öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.