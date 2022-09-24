Şanlıurfa haberleri... ŞANKIURFA - Haliliye'de ele geçirilen 3 ton bozulmuş et ve sakatat imha edildi Güncel Haberler Edinilen Şanlıurfa gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde denetimlerde ele geçirilen 3 ton bozulmuş et ve sakatat imha edildi. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde denetimlerde ele geçirilen 3 ton bozulmuş et ve sakatat imha edildi. Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki rutin denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir kasapta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi. Ekipler, denetimlerde kaçak kesilen ve kokmuş etlerle sakatatlara el koydu. Ele geçirilen yaklaşık 3 ton et, araçlara yüklenerek çöp merkezinde imha edildi. Ekipler, işyeri hakkında cezai işlem başlattı. Güncel Kaynak: AA / Eşber Ayaydın Zabıta Müdürlüğü Şanlıurfa Haliliye Güncel Haberler

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