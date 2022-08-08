Şanlıurfa haberleri | ŞANLIURFA'DA BOŞ ARAZİDE PARÇALANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU Şanlıurfa haber: ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, boş arazide bir erkeğe ait parçalanmış ceset bulundu. ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, boş arazide bir erkeğe ait parçalanmış ceset bulundu. Olay, öğle saatlerinde Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çobanlar, iddiaya göre boş arazide hareketsiz yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde vücudu parçalanmış haldeki 30 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, incelemelerin ardından otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. (DHA) --------------------------------- Olay yeri Boş bir arazi Jandarma ve sağlık ekipleri Genel ve detay görüntüler Haber: Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA Demirören Haber Ajansı / Güncel 112 Acil Çağrı Jandarma DHA Güncel Haberler

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