Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunda yabancı uyrukluların bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, söz konusu güzergahta bir arazide Pakistan ve Afganistan uyruklu 28 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel