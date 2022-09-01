Şanlıurfa gündem: ŞANLIURFA - 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Şanlıurfa gündem haberi | Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ferhan Sevik'in (36) kullandığı 10 Y 5935 plakalı otomobil, Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı Siverek Otobüs Terminali kavşağında Burhan Selişter (28) idaresindeki 34 BBL 723 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Ferhan Sevik ile otomobillerde bulunan Nezmi Ercan (45), Zübeyir Özevin (37), Zafer Öktan (55) ve Abdulkadir Özusan (19) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zafer Öktan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Cuma Sarı Şanlıurfa Güncel Haberler

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