ŞANLIURFA - 1 milyon 600 bin makaron ele geçirildi
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 1 milyon 600 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 1 milyon 600 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir depoya operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda, 1 milyon 600 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel