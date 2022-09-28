Şanlıurfa haberleri: Hilvan'da motosiklet denetimi Güncel Haberler Şanlıurfa haberler: Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki motosiklet denetiminde 17 sürücüye 19 bin lira idari para cezası uygulandı. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki motosiklet denetiminde 17 sürücüye 19 bin lira idari para cezası uygulandı. Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğince motosikletler üzerinde yapılan denetimlerde, 3 sürücüye sürücü belgesiz, 3 sürücüye tescilsiz, 1 sürücüye plakasız, 4 sürücüye sigortasız, 4 sürücüye muayenesiz, 2 sürücüye yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmaktan 19 bin 191 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca şase numaraları okunamayan 4 motosiklet trafikten men edilerek "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Cuma Sarı Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

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