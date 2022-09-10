Şanlıurfa haberleri: CHP Heyeti, Çiftçilere Ücretsiz Elektrik Projesi Kapsamında Kurulacak Ges Alanını Belirlemek Üzere Şanlıurfa'ya Gitti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki CHP heyeti, çiftçilere tarımsal sulamada ücretsiz elektrik verilmesi amacıyla kurulması planlanan güneş enerjisi santrali için Şanlıurfa'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Akın, 2 İlk kez Şanlıurfa'da açıklamak isteriz; İktidarımızın ilk 90 gününde tarımsal sulamada kullanılan elektriğe Türkiye genelinde yüzde 50 indirim yapacağız" dedi.

CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Akın, Şanlıurfa'ya giderek burada kurulması planlanan güneş enerji santrali ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Şanlıurfa Barosu'nda düzenlenen toplantıya CHP milletvekilleri Aziz Aydınlık ile Mahmut Tanal da katıldı. Akın, toplantıda şunları söyledi:

"EKONOMİYİ YÖNETEMEYEN TÜRKİYE'Yİ YÖNETEMEZ"

"Enerji hayattır, enerji tarım, enerji gıda. Her şeyin içerisinde var. Gelişmiş toplumlar enerjiye ulaşmak için mücadele eder. Biz de enerjiyi bir temel insan hakkı olarak biliyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Enerji olmazsa tarım olmaz, enerji olmadan sanayi çarkları dönmez. İşin en önemli tarafı, enerjiyi yönetemeyen ekonomiyi yönetemez. Ekonomiyi yönetemeyen Türkiye'yi yönetemez. Geldiğimiz noktada yönetilemeyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız maalesef.

Sadece ekonomiyi mi yönetemiyor AK Parti iktidarı? Enerjiyi zaten bırakmış, tamamen özelleştirmiş. Şirketlere teslim olmuş, enerji lobilerine kendisini bağlamış. Bütün dünya ülkeleri dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefler. Biz ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti ve mirası tam bağımsızlık hedefimiz için çalışan bir partiyiz.

"TARIM, İKTİDARIN YANLIŞ POLİTİKALARI İLE BİTİRİLDİ"

Halkımız maalesef bu politikalarla fakirleştirildi ve bu politikalarla eşitlik, adalet bozulup orta gelirli sınıfı yok ettiniz. Tarım, iktidarın yanlış politikaları ile bitirildi. Çiftçi maalesef çok zor durumda. Bugün hangi çiftçimize sorsanız 'Eyvah, elektrik faturası' diyor. Biz bu sorunu çözeceğiz. Çok değil, kısa bir zaman sonra bu sorunların hepsinden el birliğiyle herkesi kurtaracağız.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bundan 9 ay önce Şanlıurfa'da çiftçilerimize tarımsal sulamada kullanılan elektriğin ücretsiz olacağını söyledi. İktidar yetkilileri ise bir yıl geçmeden tarımsal sulamaya zam üstüne zam yaptılar. Tarımsal sulamada kullanılan elektriğe Genel Başkanımızın vaadinin ardından yüzde 143 oranında zam yapıldı. Çiftçimiz bu zamların altında ezildi.

"ENERJİ POLİTİKASI SİYASİ BİR TERCİH. BİZİM SİYASİ TERCİHİMİZ SİZDEN YANA"

Enerji politikası siyasi bir tercihtir. Bizim siyasi tercihimiz sizden yana. İktidarın AK Parti'nin siyasi tercihi şirketlerden ve yandaşlardan yana. Geldiğimiz noktada çiftçimiz enerjisiz kaldı. 2021 yılında her 10 tarımsal sulama abonesinden 1'inin elektriği faturasını ödeyemediği için kesildi. Bu durum bütün ülkeyi etkilemiş oldu. Saray iktidarı çiftçimize destek vermek yerine, ithal gıda ürünlerini almayı tercih etti.

10 yıl önce Türkiye'de her 70 kişiye 1 çiftçi düşüyordu; bugün 1 çiftçi başına 170 kişi düşüyor. 2022 yılı itibarıyla kayıtlı çiftçi sayısı 493 binin altına düştü. Biz CHP olarak ülkemizde tarımı tekrar ayağa kaldıracağız. Çiftçimizi de köylümüzü de tekrar milletin efendisi yapacağız. Çiftçilerimizin üretim yapabilmesi için maliyetlerin düşürülmesi çok önemli bir noktaya haiz.

Şanlıurfa'da 2021-2022 yılları arasında enerji sorunlarına bağlı rekolte kayıpları yaşandı. 2021 yılı için 1,1 milyon dekar alanda mercimek yetiştiriciliği yapılmıştır. Yüzde 90 rekolte kaybı yaşandı. 3 milyon dekar alanda buğday yetiştiriciliği yapıldı. Yüzde 70 rekolte kaybı yaşandı. 1 milyon dekarda kuru arpa yetiştiriciliği yapıldı. Yüzde 80 rekolte kaybı yaşandı. 2022'ye bakıyoruz. 800 bin dekar alanda kuru arpa yetiştiriciliğinde rekolte kaybı yüzde 70. 800 bin dekar alanda kuru mercimek yetiştiriciliğinde rekolte kaybı yaklaşık yüzde 60. 300 bin dekar alanda kuru buğday yetiştiriciliğinde rekolte kaybı yaklaşık yüzde 60.

"İKTİDAR BİZDEKİ KRİZLE UĞRAŞMAK YERİNE SÜREKLİ AVRUPA'DA YAŞANANLARI BÜYÜK BUHRAN GİBİ YANSITIYOR"

Bu örnek verdiğim sorunlar AK Parti iktidarının yaşattığı enerji krizi değil, enerji buhranından kaynaklı sorunlar. Bunlar çözülemez miydi? Kesin çözülebilirdi. Bu bir tercih meselesidir. İktidar bizdeki krizle uğraşmak yerine sürekli Avrupa'da yaşananları sanki büyük bir buhran yaşanıyormuş gibi yansıtıyor. Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 95 olarak hesaplanırken, Avrupa bölgesinde bu oran yüzde 15.

Güneydoğu Anadolu Proje'miz vardı. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt Kilis, Gaziantep, Adıyaman illerini kapsayan Türkiye'nin önemli projelerinden biri. Toplam ekilebilir arazi yaklaşık 3,2 milyon hektar araziyi kapsayan bir proje. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 7,6 milyon insanın iş bulacağı ön görülen bir proje. GAP projesiyle birlikte, Şanlıurfa tarımın başkenti ve ihracatın üssü olacak ve tarımdan 2,5 milyar dolar yıllık gelir elde edilecek ve hatta 3,5 milyondan fazla insana iş sağlanacağı söylenmişti. Çiftçilerimize soruyorum: Tarımın başkenti misiniz? Şanlıurfa ihracatın üssü olacak sabah hasat edilen taze meyveler, sebzeler, işlenecek, paketlenecek ve akşamında İstanbul, Frankfurt, Londra ve Dubai'ye uçakla ihraç edilecekti. Ne oldu? Şanlıurfa da kargo ağırlıklı Şanlıurfa GAP Uluslararası Havalimanı inşa edildi. Ancak 1 kilogram ürün gönderilemedi.

Dağıtım şirketleri sözleşmelerine uymuyorlar. Bizim iktidarımızda sözleşmelerine uymayan dağıtım şirketlerinin iş hakları iptal edilecektir. Bu da sulanabilir arazinin yalnızda yüzde 35'inde sulama yapılmasına neden oluyor.

Güneş enerjisi santralleri için iki alternatifimiz var. Birincisi, alternatif açık kanallar üzerine güneş panelleri kurulup hem arazi tasarrufunu sağlamak hem de açık kanallarda gerçekleşecek su buharlaşmasını engelleyip ve güneş panellerinin alttan serinlenmesi ile maksimum enerji üretimi sağlanabilir. İkincisi, alternatif atıl arazilerin değerlendirilmesi.

"İKTİDARIMIZIN BİRİNCİ YILINDA TARIMSAL SULAMADA KULLANILAN ELEKTRİĞİ BEDAVA VERECEĞİZ"

Sonuç olarak, iktidarımızda çiftçimizin desteklenmesi öncelikli politikamız mevcut. Girişimci devlet modeliyle kamu öncülüğünde sıfır bürokrasiyle güneş enerjisi santralleri kuracağız. Bugün burada Şanlıurfa'da bazı ziyaretler gerçekleştireceğiz. Örgütleri, çiftçilerimizi, meslek örgütlerini dinleyeceğiz. Ardından arazi ziyaretlerimize devam edeceğiz.

İLK ÜÇ AYDA TARIMSAL SULAMA ELEKTİRİĞİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM

İlk kez Şanlıurfa'da açıklamak isteriz; İktidarımızın ilk 90 gününde tarımsal sulamada kullanılan elektriğe Türkiye genelinde yüzde 50 indirim yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? EÜAŞ'ın kapasitesi artırılarak tarımsal sulama tarifesinde indirim yapacağız. EÜAŞ halihazırda ucuz elektriği şirketlere satıyor. Biz ucuz elektriği çiftçimiz için kullanacağız.

İktidarımızın birinci yılında, Şanlıurfa'dan başlamak üzere kamu önceliğinde kurulacak 10 bin megavat saat büyüklüğündeki güneş enerji santralleriyle tarımsal sulamada kullanılan elektriği bedava vermeye başlayacağız. 7,5 milyar dolar tutarındaki güneş enerjisi santralı yatırımı için yeşil ve sürdürülebilirlik tahvilini kullanacağız.

Bu yatırımlarla sizleri, Şanlıurfa'dan başlamak üzere çiftçilerimizi kalkındıracağız. Türkiye'de gıda güvenliğini sağlayacağız. Gıda ithalatını azaltacağız, gıda enflasyonu düşüreceğiz. Evlatlarımız gıda yoksulluğu yaşıyor. Bu reva değil bu millete. Bunu ortadan kaldıracağız."