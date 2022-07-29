Şanlıurfa haberi... Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Şanlıurfa'da temaslarda bulundu Şanlıurfa habere göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şanlıurfa'da oda başkanlarını ve esnafı ziyaret etti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şanlıurfa'da oda başkanlarını ve esnafı ziyaret etti. Özdağ, partisinin il yönetimiyle Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ve Şanlıurfa Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu. Şehitlik Mahalle Muhtar Evi ve esnafı da ziyaret eden Özdağ, vatandaşlarla sohbet etti. Güncel AA / Yasin Dikme Zafer Partisi Ümit Özdağ Şanlıurfa Güncel Haberler

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