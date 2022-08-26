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Şanlıurfa haberi | Viranşehir'de yaz Kuran kursuna katılan çocuklara yönelik eğlence düzenlendi

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Şanlıurfa haberi | Viranşehir'de yaz Kuran kursuna katılan çocuklara yönelik eğlence düzenlendi

Gelen Şanlıurfa haberine göre Viranşehir Müftülüğünce açılan yaz Kuran kursuna katılan çocuklara yönelik eğlence düzenlendi.

Viranşehir Müftülüğünce açılan yaz Kuran kursuna katılan çocuklara yönelik eğlence düzenlendi.

Viranşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim kurslarına katılan çocuklar için yaz etkinlikleri kapsamında programlar düzenliyor.

Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Sanayi Camisi'ndeki Kur'an Kursu'nda düzenlenen palyaçolu programda, çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Çizgi film gösterisi, yüz boyama ve palyaço gösterisi ile unutulmaz bir gün geçiren çocuklara belediye ekipleri dondurma da ikram etti.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran-ı Kerim Güncel Haberler

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