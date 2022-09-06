Şanlıurfa haberi... Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Sefertepe'yi ziyaret etti

Şanlıurfa bölgesinden gelen habere göre Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, neolitik döneme ait eserlerin yer aldığı Sefertepe'yi ziyaret etti.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, neolitik döneme ait eserlerin yer aldığı Sefertepe'yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kazı alanında incelemelerde bulunan Başkan Ekinci, çalışmalarla ilgili Doç. Dr. Emre Güldoğan'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekinci, kazı çalışmalarını sürdüren Güldoğan ve ekibine teşekkür etti.

Sefertepe'nin çok önemli bir yer olduğunu belirten Ekinci, Sefertepe'nin Şanlıurfa ve bütün dünyaya yeni değerler katacağına inandığını ifade etti.

Doç. Dr. Güldoğan da Sefertepe'de 2022 yılı kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, çalışmalara destek sunan herkese teşekkür etti.