Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa haberi... Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Sefertepe'yi ziyaret etti

Güncel Haberler

Şanlıurfa haberi... Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Sefertepe'yi ziyaret etti

Şanlıurfa bölgesinden gelen habere göre Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, neolitik döneme ait eserlerin yer aldığı Sefertepe'yi ziyaret etti.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, neolitik döneme ait eserlerin yer aldığı Sefertepe'yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kazı alanında incelemelerde bulunan Başkan Ekinci, çalışmalarla ilgili Doç. Dr. Emre Güldoğan'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekinci, kazı çalışmalarını sürdüren Güldoğan ve ekibine teşekkür etti.

Sefertepe'nin çok önemli bir yer olduğunu belirten Ekinci, Sefertepe'nin Şanlıurfa ve bütün dünyaya yeni değerler katacağına inandığını ifade etti.

Doç. Dr. Güldoğan da Sefertepe'de 2022 yılı kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, çalışmalara destek sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel

Salih Ekinci Viranşehir Şanlıurfa Ekinci Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title