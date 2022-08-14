Haber : Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa Valisi Ayhan, Suriyeli kanaat önderleriyle buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa Valisi Ayhan, Suriyeli kanaat önderleriyle buluştu

 - Güncelleme:
Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa Valisi Ayhan, Suriyeli kanaat önderleriyle buluştu

Şanlıurfa gündem haberine göre Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Suriyeli kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Suriyeli kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, buluşmada kanaat önderlerini dinleyen Vali Ayhan, iki ülke insanlarının binlerce yıla varan bir süreç içerisinde kardeşlik hukuku ile bugünlere geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin her zaman mazlumdan yana duruş sergilediğini ve bunun en güzel tanıklarının Suriyeli misafirler olduğunun altını çizen Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Suriyeli misafirlerimizle birlikte ensar ve muhacir tadında yaşam sürdürmeye devam ediyoruz. Suriye'deki durumun normale dönmesi ve buradaki kardeşlerimizin ülkelerine dönmesine kadar bu durumun sürmesini istiyorum. Sorumluluk alanımızda olan bölgelere zaman elverdikçe ziyaret ediyorum. Güvenlik ve asayişler ile sağlıktan diğer sosyal faaliyetlere ve ekonomik gelişmeye kadar güvenli bölgeleri destekliyor ve bu bölgenin ihya olmasını istiyoruz. buluştu. Suriyeli misafirleri dinleyen Vali Ayhan "Ensar ve muhacir tadında bugüne kadar gelen ilişkilerin sürmesini ve misafirlerimizin yapılan provokasyonların içinde olmamalarını istiyorum."

Vali Ayhan, daha sonra katılımcıların talep ve önerilerini dinledi.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Togo Cumhuriyeti Salih Ayhan Şanlıurfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title