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Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da Yeşilay'dan uyuşturucu ile mücadele toplantısı

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Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da Yeşilay'dan uyuşturucu ile mücadele toplantısı

Şanlıurfa haberleri... Türkiye Yeşilay Cemiyeti Şanlıurfa Şubesince bağımlılıkla mücadele kapsamında okul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Şanlıurfa Şubesince bağımlılıkla mücadele kapsamında okul müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde Yeşilay koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile okul müdürleri ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, bağımlılıkla mücadelede yeni bir ivme kazanılması adına tüm paydaşlarla işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

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