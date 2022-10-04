Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan kadın tedavi altına alındı Güncel Haberler Şanlıurfa yerel gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaralı halde bulunan kadın, hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaralı halde bulunan kadın, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Halfeti yolu Fırat Nehri kenarında yaralı bir kadının olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kimliği henüz belirlenemeyen ve bıçakla yaralandığı değerlendirilen kadın, ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Güncel Kaynak: AA / Müslüm Etgü Fırat Nehri Şanlıurfa Güncel Haberler

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