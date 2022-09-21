Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da yurt dışına kaçmaya çalışan 5 PKK/YPG'li yakalandı Güncel Haberler Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda, yurt dışına kaçmaya çalışan 5 zanlı gözaltına alındı. Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda, yurt dışına kaçmaya çalışan 5 zanlı gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü PKK/ Ypg içerisinde faaliyette bulundukları ve yurt dışına kaçmayı planladıkları belirlenen 5 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Şanlıurfa YPG PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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