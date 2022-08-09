Haber : Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu

 - Güncelleme:
Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu

Şanlıurfa gündem haberine göre Şanlıurfa'da 2 gün önce sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu.

Şanlıurfa'da 2 gün önce sulama kanalında kaybolan 2 gencin cesedi bulundu.Haliliye ilçesi Karaali Mahallesi'nde serinlemek için önceki gün sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Halil Gültekin (20) ve İsa Topdemir'i (20) arama çalışmaları tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, gençlerin cesedini suya girdiği bölgenin 5 kilometre ilerisinde buldu.

Cesetler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da 7 Ağustos'ta sulama kanalına girdikten sonra kaybolduğu belirtilen Halil Gültekin ve İsa Topdemir için arama çalışması başlatılmıştı.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title