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Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa'da sulama kanalına giren genç boğuldu

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Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa'da sulama kanalına giren genç boğuldu

Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sulama kanalına giren 16 yaşındaki genç boğuldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sulama kanalına giren 16 yaşındaki genç boğuldu.

Gellegöç Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren İ.İ, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları aramada İ.İ'nin cesedine ulaştı.

Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel

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