Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Eyyüp B'nin kullandığı 19 TL 141 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 36. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Cuma Sarı - Güncel

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