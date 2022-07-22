Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Eyyüp B'nin kullandığı 19 TL 141 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 36. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Cuma Sarı - Güncel Şanlıurfa Güncel Haberler

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