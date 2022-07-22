Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Eyyüp B'nin kullandığı 19 TL 141 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 36. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Cuma Sarı - Güncel