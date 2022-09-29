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Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da sanat çalıştayı gerçekleştirildi

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Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da sanat çalıştayı gerçekleştirildi

Şanlıurfa haberleri: İslam Ülkeleri Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa'nın 2023 yılına hazırlıkları kapsamında, sanat alanında yapılması gereken çalışmalar düzenlenen çalıştayla değerlendirildi.

İslam Ülkeleri Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa'nın 2023 yılına hazırlıkları kapsamında, sanat alanında yapılması gereken çalışmalar düzenlenen çalıştayla değerlendirildi.

Kültür ve Sanat Platformundan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin öncülüğünde Kurtuluş Müzesi'nde gerçekleştirilen kültür sanat çalıştayına,Eyyübiye Kaymakamı Kudret Kurnaz, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve farklı sanat dallarındaki 50 sanatçı katıldı.

Milletvekili Cevheri, Şanlıurfa'nın yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da tanıtımının çok önemli olduğunu belirterek, bu etkinliği önemsediklerini kaydetti.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise her zaman sanatın ve sanatçıların destekçisi olduklarını aktararak, her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Çalıştayda sanatçıların beklentileri ve önerileri ile kentin tanıtımına yönelik projeler ele alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

Milletvekili Şanlıurfa Güncel Haberler

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