Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada Zafer Öktan (55) öldü, 4 kişi yaralandı. ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada Zafer Öktan (55) öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Ferhan Sevik (36) yönetimindeki 10 Y 5935 plakalı otomobil ile Burhan Selişter'in (28) kullandığı 34 BBL 723 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Savrulan Sevik'in otomobili devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, devrilen araçtaki Zübeyir Özevin (37), Nezmi Ercan (45), Abdulkadir Özusan (19) ve Zafer Öktan'ı ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Zafer Öktan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Öktan'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırılırken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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