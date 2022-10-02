ŞANLIURFA - Kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu Güncel Haberler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi bulundu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi bulundu. Sabah saatlerinde hayvan otlatan çobanlar, jandarmaya Hacı Hıdır Baraj Göleti kıyısında ceset olduğunu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma, cesedin dört gün önce Kırkpınar Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Fırat'a ait olduğunu belirledi. Cesedin bulunduğunu öğrenen yakınları, olay yerine geldi. Fırat'ın cansız bedeni savcının ilk incelemesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Cuma Sarı Şanlıurfa Jandarma Güncel Haberler

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