Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı Güncel Haberler Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 6 saka kuşuna el konuldu. Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 6 saka kuşuna el konuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsalda gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı. Kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 6 saka kuşuna el konuldu. Güncel Kaynak: AA / Müslüm Etgü Şanlıurfa Güncel Haberler

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