Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı
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Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 6 saka kuşuna el konuldu.
Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 6 saka kuşuna el konuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsalda gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı.
Kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 6 saka kuşuna el konuldu.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel