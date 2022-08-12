Haber : Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişiye 17 bin 818 lira ceza uygulandı - Haberler

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Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişiye 17 bin 818 lira ceza uygulandı

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Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişiye 17 bin 818 lira ceza uygulandı

Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'da kaçak avlandıkları tespit edilen 2 kişiye 17 bin 818 lira idari para cezası verildi.

Şanlıurfa'da kaçak avlandıkları tespit edilen 2 kişiye 17 bin 818 lira idari para cezası verildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerince kırsalda gerçekleştirilen kontrollerde kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

Kaçak avlanan kişilere toplam 17 bin 818 lira ceza uygulandı.

Ekipler, kaçak avlanmış yaban tavşanı ile 2 ruhsatsız av tüfeğine el koydu.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Güncel Haberler

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