ŞANLIURFA - Elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, arızalanan su dalgıcını onarmak isterken elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, arızalanan su dalgıcını onarmak isterken elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı. Kırsal Kısıksu Mahallesi'nde, su dalgıcını onarmak isteyen Ebubekir H. (37), Muhammet Emin H. (20) ile Veysel B. (18) akıma kapıldı. Ağır yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Cuma Sarı Şanlıurfa su Güncel Haberler

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