Şanlıurfa 3. sayfa haberleri | Şanlıurfa'da 5 kilo esrar ve 765 kök kenevir ele geçirildi Güncel Haberler Şanlıurfa bölgesinden gelen habere göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 kilogram esrar ile 765 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 kilogram esrar ile 765 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar çerçevesinde ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi. Dedektör köpekle yapılan aramada, 5 kilogram esrar ve 765 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Viranşehir Şanlıurfa Kenevir 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa 3. sayfa haberleri | Şanlıurfa'da 5 kilo esrar ve 765 kök kenevir ele geçirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.