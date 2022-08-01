Şanlıurfa haberi: Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden kişi tutuklandı - Haberler

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Şanlıurfa haberi: Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden kişi tutuklandı

Şanlıurfa haberi: Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden kişi tutuklandı

Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da tartıştığı 2 sağlık çalışanını darbeden hasta yakını tutuklandı.

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Şanlıurfa'da tartıştığı 2 sağlık çalışanını darbeden hasta yakını tutuklandı.

Harran Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştığı sağlık çalışanı Süleyman Cengiz ve hemşire Hayriye Oruç'u darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen A.A, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'da hasta yakını A.A, dün tartıştığı 2 sağlık çalışanını darbetmişti. Şüpheli gözaltına alınırken, sağlık personeli bu kişi hakkında şikayetçi olmuştu.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Devlet Hastanesi Şanlıurfa Harran Güncel Haberler

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