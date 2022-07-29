Şanlıurfa haberi: Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cuma Çoban, göreve başladı.

HSK kararnamesiyle Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Önder Yeniçeri'nin yerine atanan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, yeni makamına geçti.

Başsavcı Çoban, AA muhabirine, kentte görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bölgeyi yakından tanıdığını vurgulayan Çoban, "Kentteki görevimizin gereğini yapmak için bütün mesai arkadaşlarımla birlikte yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu bölgeyi daha öncesinden biliyorum. Misafirperverliğiyle bilinen Şanlıurfa halkına hizmet etmek benim için büyük bir gururdur." diye konuştu.