Şanlıurfa haber... Siverek'te ağaçlar kitap açtı

Gelen Şanlıurfa haberlerine göre Siverek'te ağaçlar kitap açtı Şanlıurfa Valiliği tarafından eğitimde kaliteyi artırma projesi çerçevesinde, okulların yol güzergahlarında ağaçlara asılan kitaplar, öğrenci ve vatandaşlar tarafından toplandı.

Siverek'te ağaçlar kitap açtı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valiliği tarafından eğitimde kaliteyi artırma projesi çerçevesinde, okulların yol güzergahlarında ağaçlara asılan kitaplar, öğrenci ve vatandaşlar tarafından toplandı.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okulların açıldığı ilk günde öğrencilere sürpriz yapmak ve öğrencileri kitap okumaya özendirtmek amacıyla, ağaçlar çiçek açtı etkinliği düzenledi. İlçenin Hürriyet Caddesi üzerindeki yürüyüş yolu ve parklarında bulunan ağaçlara Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitaplar asıldı.

Okula giden öğrenciler ve yoldan geçen vatandaşların ilgisini çeken etkinlikte, ağaçlara asılan kitaplar vatandaşlar tarafından kısa sürede toplandı.

Yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Mehmet Fahri Düşünekli, "Valimiz Salih Ayhan ve ilçe kaymakamımız Aziz Gölbaşı'nın destekleriyle yürütmüş olduğumuz eğitimde kaliteyi artırıma projesi çerçevesinden biri olan, Siverek Severek Okuyor Projesi çerçevesinde geçen yıldan bu yana öğrencilerimize 50 bine yakın kitap dağıttık. Bugün de okullarımızın açılmasının ilk günü olması sebebiyle ağaçlarımızda aynı gün kitap açsın istedik. Okul yollarımızda bulunan ağaçlar kitap açtılar, dallarında kitaplarımız var, öğrenci ve vatandaşlarımız ağaçlardan kitaplar topladılar. Aslında okulların açıldığı ilk günde, öğrencilerimize bir hediye niteliğinde de oldu bu kitaplar. Daha fazla öğrenciye ulaşmak istiyoruz, daha çok öğrencimiz, daha çok kitap okusun. Bu vesileyle yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun" dedi

Torunuma götürüyorum

Ağaçta asılı kitaplardan birini alan ve parkta okumaya başlayan 70 yaşında ki Eyüp Aksoy, Aldığı kitabı torununa götüreceğini söyledi.

Öğrencilerden Damla Yağmur, okula gittiği sırada ağaçlarda kitap gördüğünü ve çok şaşırdığını söyleyerek, "Merak ettim ve kitaplara baktım, daha sonra ağacın dalından bir kitap aldım. Çok güzel bir uygulama ve çok hoşuma da gitti. Eminim bu uygulamayı duyan çok öğrenci gelecek ve kitapları alacaktır. Bu güzel etkinliği yapanlara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Emine Kış'ta, "Bugün okula giderken parkta ağaçta asılı kitaplar gördüm ve merak ettim. Asılı kitapları inceledim ve tüm kitaplar birbirinden güzeldi. Bunu yapan herkese çok teşekkür ediyorum, kitap okumak büyük bir zenginliktir, kitap okumadan geçen her gün boşa geçmiş bir gündür" diye konuştu.