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ŞANLIURFA - Minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Özkan Çiçek'in kullandığı 63 FD 514 plakalı kamyon, Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresinde Mehmet Ali Güreke idaresindeki 06 BKY 117 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile şarampole devrilen minibüsteki Şeyhmus Güreke yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine

kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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