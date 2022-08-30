Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa haber | Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Güncel Haberler

Şanlıurfa haber | Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Şanlıurfa haberleri... Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Kentin kırsal bölgesinde gezen vatandaşlar, yaralı haldeki bir kızıl şahini fark etti.

Yaralı kuş, vatandaşlarca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilen kızıl şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title