Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 genç kayboldu Gelen Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Haliliye ilçesi kırsalı Karaali Mahallesi yakınlarında geçen sulama kanalına serinlemek için giren Halil Gültekin (20) ve İsa Topdemir (20) akıntıya kapıldı. Gençlerin kaybolması üzerine çevredekiler ihbarda bulundu. Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gençlerin bulunması için su altında ve su yüzeyinde arama çalışması başlattı. Güncel AA / Rauf Maltaş Şanlıurfa su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 2 genç kayboldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.