Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Şanlıurfa haberleri... Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, 2 uzun namlulu silah ve 1 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, 2 uzun namlulu silah ve 1 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Haliliye ilçesinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi. Ekiplerce belirlenen 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca, bu silahlara ait 3 şarjör ve 130 mermi ile 1 dürbün ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Eşber Ayaydın Güncel Haberler

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