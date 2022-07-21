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Şanlıurfa haberleri | ŞANLIURFA - Sıcak hava etkili oluyor

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 39 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamayı tercih etti.

Sokağa çıkanlar ise parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalıştı.

Bazı çocuklar ise kentteki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

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