Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Mustafa M. (47) idaresindeki 63 EF 353 plakalı otomobil, Beyçeri Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Bedriye M. (36), Zeynep Nur M. (6), Hacer M. (5) ve Mehmet Ali M. (3) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.