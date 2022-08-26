Şanlıurfa haber | Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Fuat İnco (39) idaresindeki 63 EG 675 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir kara yolunun 25'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Zeliha İnco (32) ve Emirhan İnco (4) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.