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Şanlıurfa haber | Şanlıurfa'da pamuk sorumlu denetçi sınavı yapıldı

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Şanlıurfa haber | Şanlıurfa'da pamuk sorumlu denetçi sınavı yapıldı

Gelen Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa'da pamuk sorumlu denetçi sınavı yapıldı.

Şanlıurfa'da pamuk sorumlu denetçi sınavı yapıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, başta Şanlıurfa olmak üzere farklı illerden gelen katılımcılara pamukların standardizasyonu ve pamukların kontrolüne ilişkin eğitim verildi.

Eğitimin sonunda katılımcılara uygulamalı olarak işlem yapabilmelerini teminen Ticaret Bakanlığı uygulamaları tanıtıldı.

Eğitimin ardından katılımcılar için sınav düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa'yı faaliyet merkezi yapmak için her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını belirterek "Bu şehir bereketiyle bizleri kucakladı. Karşılığını sürekli çalışarak vermeliyiz. Eğitimin ve sınavın katılımcılara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı Şanlıurfa Grup Başkanı Hacı Mehmet Doruk da sınavın hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel

Ticaret Bakanlığı Şanlıurfa Güncel Haberler

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