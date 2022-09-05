Son Dakika | ŞANLIURFA - Otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Mezra Mahallesi'nde kamp kuran kişilere ait araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Durdurulan araçta yapılan aramada çalıntı malzemeleri bulan ekipler, S.G. ve D.A'yı gözaltına aldı. Bu kişilerle iş birliği içinde olduğu belirtilen A.G. ve A.A. ilçe merkezinde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.G, D.A. ve A.G. tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalıntı malzemeler, ekiplerce sahiplerine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Eşber Ayaydın Şanlıurfa Jandarma Siverek Güncel Haberler Son Dakika

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