Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da koyun otlatan Mahmut, sulama kanalına düştü - Haberler

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Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da koyun otlatan Mahmut, sulama kanalına düştü

Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da koyun otlatan Mahmut, sulama kanalına düştü

Gelen Şanlıurfa haberlerine göre ŞANLIURFA'da sulama kanalı kenarında koyunları otlatan Mahmut Devizan (14), ayağının kayması sonucu düştüğü kanalda kayboldu.

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ŞANLIURFA'da sulama kanalı kenarında koyunları otlatan Mahmut Devizan (14), ayağının kayması sonucu düştüğü kanalda kayboldu. Dalgıç polisler, Devizan'ın bulunması için arama çalışması başlattı.

Olay, akşam saatlerinde, Şeyh Çoban Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arazide koyun otlatan Mahmut Devizan, ayağı kayınca bölgeden geçen sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Devizan kısa süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve sualtı dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler tarafından sulama kanalında yapılan aramada Mahmut Devizan'a ulaşılamadı. Havanın kararması üzerine ekipler, arama çalışmalarına ara verdi. Ekiplerin sabah saatlerinde arama çalışmasına devam edecekleri öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

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